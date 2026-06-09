Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ Фото: Игорь Флис, Коммерсантъ

В велнесс-индустрии каких только специалистов нет. Недавно в The Washington Post вышла статья с привлекательным названием «Шесть советов от эксперта по счастью». Внутри рекомендации каждый день заниматься спортом хотя бы по 30 секунд, разговаривать с людьми и глубоко дышать. Но «Эксперт по счастью»? Звучит как профессия из футуристического стартапа, где людям выдают смузи и подписку на осознанность.

Но это не выдумка редактора глянца, и такие эксперты, правда, есть, например, среди сторонников биосчастья. Это научный подход, который объясняет благополучие через химию мозга. Его задача — взломать биологические корни счастья с помощью генной инженерии и препаратов для повышения базового уровня настроения. Цель — добиться состояния лучше, чем просто нормально. Этот подход разделяют многие трансгуманисты Кремниевой долины, которые стремятся внести правки в эволюцию и избавить все человечество от страданий.

А есть и корпоративные эксперты по счастью. В 2000-х один из инженеров Google придумал себе должность Jolly Good Fellow или «суперхороший товарищ», а после позицию переименовали в директора по счастью. Среди его задач — не раздавать кислородные коктейли, а системно заниматься условиями труда и благополучием сотрудников. Сейчас такая должность есть, например, в Amazon, Airbnb или Coca-Cola. Ученые, со своей стороны, тоже работают над вопросами счастья. Например, гарвардское исследование благополучия, которое длилось больше 80 лет, показало, что главный ингредиент — это качество наших близких отношений, семейные ужины и любимые люди рядом, а не деньги и слава.

Анна Кулецкая