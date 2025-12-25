В Астрахани суд дал 5,5 лет директору «Стройресурса» за взятку на реконструкции «Октября»

5,5 лет исправительной колонии строгого режима и штраф 7 млн руб. получил директор столичного ООО «Стройресурс» Евгений Луговитин. Кировский районный суд признал его виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) замдиректора астраханского УКС Станиславу Зырину за покровительство при строительном контроле в ходе реконструкции кинокомплекса «Октябрь». Информацию сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция КРК "Октябрь" в Астрахани затянулась

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Реконструкция КРК "Октябрь" в Астрахани затянулась

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Следствие и суд установили, что осужденный сначала пытался дать взятку в полмиллиона рублей директору управления по капстроительству Астраханской области. За это последний должен был закрыть глаза на нарушения и недостатки при ремонте КРК «Октябрь». Однако директор УКС отказался от денег.

Вторая попытка передать взятку в более чем 500 тыс. руб. была успешной. Евгений Луговитин через своего представителя отдал деньги заместителю директора УКС региона Станиславу Зырину.

Позднее суд признал Зырина виновным в получении крупной взятки от ООО «Стройресурс» и приговорил его к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 5 млн руб. В конце ноября этого года адвокат Зырина Николай Троянов подал апелляционную жалобу, но комментировать детали «Ъ — Средняя Волга» отказался.

Контракт на 1,4 млрд руб. на реконструкцию кинотеатра «Октябрь» был заключен с ООО «Стройресурс» в 2022 году. Позже цена контракта достигла 3 млрд руб. Объект планировали сдать к концу 2024 года, но работы затянулись. Ремонт осложнился не только из-за череды уголовных дел о взяточничестве, но и подачей ФНС иска в Арбитражный суд Москвы с требованием признать ООО «Стройресурс» банкротом по упрощенной схеме.

Марина Окорокова