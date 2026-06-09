Новосибирский «Горводоканал» встретил День эколога на фестивале в зоопарке

МУП «Горводоканал» принял участие в ежегодном региональном фестивале «Экомир» в честь Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды. Мероприятие традиционно прошло в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило. В этом году акция была посвящена Году единства народов России.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

«Мы стараемся приобщать к участию в фестивале как можно больше детей для того, чтобы чувство бережного и ответственного отношения к природе формировалось у них со школьной скамьи. Если вы пройдете по локациям, то увидите, что есть много активностей, где ребята разного возраста в игровой форме узнают о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы сохранять чистоту окружающей нас среды», – сказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков, отметив большой вклад МУП «Горводоканал» в природоохранную деятельность. Предприятие шестой год подряд становится одним из ключевых участников фестиваля.

«Наша миссия – это жизнеобеспечение города. Мы поставляем потребителям чистую питьевую воду, затем очищаем отработанные стоки и возвращаем их обратно в Обь. От качества очистки сточных вод напрямую зависит состояние реки, а значит, и здоровье новосибирцев. Поэтому забота об экологии для нас — не пустой звук, а один из постулатов работы», — сказал заместитель главного инженера МУП «Горводоканал» Александр Бикетов.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

В этом году «Экомир» объединил 10 городских и региональных предприятий, которые помимо своей основной деятельности выполняют природоохранную функцию. На площадке фестиваля каждая из организаций-партнеров представила свои познавательно-развлекательные локации.

«Лаборатория городского водоканала занимается исследованием качества питьевой воды и сточных вод. Сегодня мы организовали локацию, на которой показываем химические опыты с использованием воды и различных бытовых средств. Один из самых зрелищных — "паста для слона": при смешивании реактивов получается пенная масса. Это зрелище приводит зрителей в восторг», — рассказала ведущий специалист Центра исследования качества МУП «Горводоканал» Ксения Крючкова.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Вместе с яркими впечатлениями гости фестиваля получили новые знания о работе новосибирского водоканала и попробовали себя в качестве экспертов лаборатории. Ну и какой же водоканал без воды? Самым юным посетителям были предложены освежающие игры: «водный тир» и «рыбалка» стали настоящим спасением от полуденного зноя не только для детей, но и для их родителей.

Многодетная семья Сергея и Анны Щербаковых не первый раз посещает акцию. «В этом году мы пришли на мероприятие с пополнением. У нас родилась дочь. Теперь в нашем семействе четыре ребенка. Конечно, такие мероприятия становятся подспорьем при воспитании детей, поскольку акция привлекает внимание к правильному отношению к природе с юных лет. Вообще мероприятие всегда проходит интересно и ярко, в этом году детям особенно понравился опыт "паста для слона". До сих пор об этом говорят», – рассказала Анна.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

Главным событием «Экомира» стал квест, в котором мог поучаствовать любой желающий. Новосибирцам было предложено пройти все 10 локаций, чтобы в завершение праздника побороться за призы партнеров. Кроме того, посетителей ожидали акции, призванные привлечь внимание к заботе об окружающей среде, и торжественная часть с концертом и вручением благодарностей от городских и региональных властей.

Так, за высокие профессиональные достижения в сфере охраны природных ресурсов в регионе благодарностью министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области были отмечены инженер второй категории цеха очистных сооружений канализации МУП «Горводоканал» Ирина Гейман, а также мастер участка цеха «Канализационные насосные станции» Вячеслав Исаков и начальник отдела промышленной безопасности и охраны окружающей среды новосибирского «Горводоканала» Роман Шипулин.

В этом году фестиваль посетили более 13 тыс. человек, что почти на 15% больше в сравнении с прошлым годом, отметили организаторы фестиваля.

Фото: Предоставлено МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»