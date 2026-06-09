Суд принял иск о признании челябинской компании «Форвард» банкротом

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ООО «Лиман» (Ижевск) к строительной компании «Форвард» о признании подрядчика банкротом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ижевская организация требует с челябинской 49,5 млн руб. На данный момент происхождение и структура долга неизвестны. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 13 июля 2026 года. Кроме того, в дело хочет вступить ООО «Строительно-ремонтные работы» (Новороссийск). Иск компании оставлен без движения до 31 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лиман» зарегистрировано в Ижевске в 2022 году. Занимается подбором персонала на вахтовую работу. Совладельцами являются Станислав Волков и Яна Воронкова, последняя также занимает должность генерального директора. Выручка компании за 2025 год составила 183,1 млн руб., чистая прибыль — 7,8 млн руб. Есть заявление в суд о признании организации несостоятельной.

ООО «Строительно-ремонтные работы» зарегистрировано в Новороссийске в 2021 году. Учредителем и генеральным директором является Евгений Ревтов. Выручка компании за 2025 год составила 120,1 млн руб., чистая прибыль — 6,4 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве строительной компании «Форвард». Долг в размере 339,1 млн руб., который налоговая предъявила организации, был погашен в полном объеме.

Виталина Ярховска