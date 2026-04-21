Суд прекратил дело о банкротстве челябинской компании «Форвард»

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве строительной компании «Форвард». Долг в размере 339,1 млн руб., который налоговая предъявила организации, погашен в полном объеме, сообщает пресс-служба суда.

Заявление о признании «Форварда» банкротом предъявила межрайонная инспекция №4 ФНС по Республике Башкортостан 26 марта 2025 года. Она требовала суд включить во вторую очередь реестра требований 169,5 млн руб. долга по страховым взносам, а в третью — 169,6 млн руб. задолженности по налогам, 46 млн руб. пени.

ООО «Строительная компания „Форвард“» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. По данным «СПАРК-Интерфакс», 49% доли компании принадлежит ООО «МКМ» (Екатеринбург), 51% — Илье Бормотову, который также является генеральным директором «Форварда». В 2024 году строительная организация получила выручку от продаж в размере более 16,6 млрд руб., чистую прибыль — 283,6 млн руб. Основными заказчиками по госконтрактам являются ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» и ФКУ «Упрдор „Урал“». Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», самое большое количество договоров с ними «Форвард» подписал в 2022 году — восемь контрактов на общую сумму более 24,2 млрд руб.

Ольга Воробьева