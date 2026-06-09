На проспекте Победы в Челябинске завершают строительство котлована для метро

АО «Моспроект-3», реализующее проект метротрамвая в Челябинске, завершает строительство стартового котлована на проспекте Победы. Объект готов на 95%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Длина стартового котлована составляет 70 м, ширина — до 17 м. Во время строительства за два месяца было разработано более 9 тыс. кубометров грунта до глубины 10 м. Ограждение котлована выполнено из 110 бурокасательных свай. Для прочности конструкции подрядчик смонтировал распорную систему весом более 83 т из стальных балок и поперечных труб.

В прошедшие выходные подрядчик уже уложил более 400 кубометров бетона в ложе котлована. Кроме того, на площадку доставили два тоннелепроходческих комплекса. Их начнут готовить для работы по созданию подземных трасс в сторону станции «Торговый центр».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе «Моспроект-3» приступил к строительству стартового котлована на улице Каслинская. Завершить работы планируется в I квартале 2027 года.

Ольга Воробьева