Новая яма для старой стройки

«Моспроект-3» приступил к созданию третьего стартового котлована в рамках реализации проекта ветки метротрамвая «Север — Юг» в Челябинске. Строительная площадка расположена на улице Каслинская. Длина котлована составит 69,5 м, а ширина — от 13,6 до 22,6 м. Завершить работы планируется в I квартале 2027 года. Ранее на участке улицы Каслинская построили временные трамвайные пути, которые присоединили к существующей сети. Обустройство стартового котлована в настоящий момент также ведется на проспекте Победы. На еще одной площадке, расположенной на улице Овчинникова, дочерняя компания китайской корпорации ООО «16-е управление СиАрСиСи» уже ведет проходку двух перегонных тоннелей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске АО «Мос­проект–3» приступил к сооружению третьего стартового котлована. Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию компании. Об этом сообщает пресс-служба «Моспроекта–3».

Длина третьего котлована составит 69,5 м, ширина — от 13,6 до 22,6 м, а проектная глубина — от 8,6 до 12,2 м. Строительная площадка, на которой начинаются работы, расположена на улице Каслинская.

«Стартовый котлован необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будет вестись проходка подземных тоннелей от станции „Улица Каслинская“ в сторону станции „Торговый центр“ до камеры съездов»,— рассказал генеральный директор ГК «Моспроект–3» Константин Матвеев.

Конструкция котлована состоит из железобетонных свай. Для их создания в земле бурят отверстия глубиной до 15,7 метров, после чего заливают в них бетон. Диаметр свай составит 800 мм. По данным пресс-службы «Моспроекта–3», завершить подготовку стартового котлована планируется в первом квартале 2027 года.

Ранее на участке улицы Каслинская переустанавливали трамвайные пути. Работы проводились от Островского до Комсомольского проспекта. Из-за этого движение автомобилей на участке перекрыто с 15 мая до 22 июня. Кроме того, от проспекта Победы до Комсомольского проспекта временно закрывали трамвайное движение, с 14 по 27 мая. Там построили временные пути, которые интегрировали в существующую сеть.

По данным пресс-службы «Моспроекта–3», подрядчик переустановил более 650 м трамвайных путей и 500 м контактной сети, а также переложил более 50 м сетей электроснабжения и наружного освещения.

На Каслинской находится рамповый участок. Там метротрамвай будет заезжать под землю и выезжать на поверхность. Еще две рамповых участка расположены на улице Овчинникова и на проспекте Победы. На первой площадке работы начались в декабре 2023 года. Тогда генеральный подрядчик начал подготовку участок для будущих работ — выносил за пределы инженерные сети. В октябре 2024 года началось строительство котлована. Его конструкция состоит из 86 железобетонных свай. Длина котлована — 63 м, ширина — от 16 до 19 м, максимальная глубина — 11 мм.

На проспекте Победы, где в будущем расположится наземная остановка «улица Косарева», работы начались в апреле 2025 года. В отличие от первой площадки, на этой подрядчик начал одновременно переносить инженерные сети и обу­страивать стартовый котлован. Движение автомобилей на участке от улицы Красно­знаменной до Косарева закрыли ориентировочно до июня 2027 года.

По данным пресс-службы «Моспроекта», сейчас на проспекте Победы уже полностью сооружены ограждающие конструкции из свай, а внутри котлована на 100% убран грунт. Кроме того, завершается устройство железобетонного основания, на котором в дальнейшем будут собирать два тоннелепроходческих комплекса.

Работы по созданию тоннелей, а также поставку и сборку необходимого для этого оборудования осуществляет ООО «16-е управление СиАрСиСи» (дочерняя компания китайской корпорации China Railway Construction Corporation Limited). Так, для проходки подземных путей с участка по улице Овчинникова «Моспроект-3» заключил с компанией контракт на 8,8 млрд руб. В декабре прошлого года на Овчинникова запустили тоннелепроходческий комплекс «Полина». С его помощью подрядчик проложит левый перегонный тоннель до Торгового центра. Его протяженность составит 2175 м. В ходе проходки левого перегонного тоннеля будет смонтировано 1557 колец железобетонной обделки. В начале апреля этого года запустили второй тоннелепроходческий комплекс «Мария». С его помощью создадут уже правый перегонный тоннель.

ООО «16-е управление СиАрСиСи» в будущем также будет прокладывать подземные пути в районе Каслинской улицы. С компанией заключен контракт стоимостью 5,3 млрд руб. Тоннели начнутся на перекрестке улиц Каслинской и Калинина, после чего пройдут вдоль Каслинской до дома №24. Их протяженность составит 2,6 км.

Протяженность первой линии метротрамвая «Север — Юг» составит почти 9,5 км. Проект был представлен в мае 2021 года. Метротрамвай подразумевает интеграцию подземных путей с существующей трамвайной сетью. Проект предусматривает строительство двух подземных станций — «Площадь Революции» и частично готовую «Торговый центр», а также три наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Контракт на создание метротрамвая стоимостью 49,5 млрд руб. заключен с АО «Моспроект-3» в августе 2022 года.

Ольга Воробьева