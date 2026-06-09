Российские юниоры смогут выступать с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Российские юниоры смогут выступать на международных соревнованиях с флагом России в 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил вице-премьер, спортсмены допущены к соревнованиям по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу и бейсболу. Также они смогут принять участие в соревнованиях по софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике.

«Наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта»,— уточнил господин Чернышенко.

В июне Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с российских спортсменов. FIE стала 10-й международной федерацией по олимпийским видам спорта, допустившей россиян до соревнований. Аналогичное решение приняли Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муайтай, бокса.

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