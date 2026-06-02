Клинок клинком вышибают

Международная федерация фехтования вернула российским спортсменам флаг и гимн

Очередной федерацией, снявшей все ограничения с отечественных спортсменов, стала Международная федерация фехтования (FIE). Она контролирует вид спорта, в котором россияне всегда были очень успешны. А бурный прогресс в ее деятельности, вылившийся в повышение удельного веса в олимпийской программе, связан прежде всего с именем руководившего FIE в течение полутора десятилетий предпринимателя Алишера Усманова.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Исполком Международной федерации фехтования принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой, флагом и гимном. Комментируя это решение, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сам в прошлом фехтовальщик, отметил, что FIE пополнила постепенно увеличивающийся список структур, не дожидаясь соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), по собственной инициативе отказывающихся от введенных в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, санкций, возвращая атлетам из России, долгое время имевшим возможность выступать на крупных турнирах лишь в нейтральном статусе, статус полноценный. На самом деле их стало ровно десять. Наряду с отвечающими за неолимпийские виды федерациями самбо, муай-тай и кикбоксинга, а также лишенной признания МОК Международной боксерской ассоциацией (IBA) в список ранее вошли те, что контролируют виды, входящие в программу Олимпиад,— Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация дзюдо (IJF) и Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo).

Прибавление в этом перечне — чрезвычайно ценное для России и плотно с ней ассоциирующееся.

Фехтование на протяжении десятилетий было предметом российской спортивной гордости, регулярно принося стране престижные призы, а отечественная команда оставалась лидером вида вплоть до отстранения четырехлетней давности. Последним перед ним важным состязанием для нее была Олимпиада в Токио. В медальном зачете своего турнира она уверенно заняла первое место, завоевав восемь медалей, в том числе три золота.

А прогресс самой FIE связан прежде всего с именем предпринимателя Алишера Усманова. Господин Усманов занимал пост ее президента на протяжении почти полутора десятилетий. Он возглавил федерацию в 2008 году, а затем переизбирался на ключевую должность в 2012-м, 2016-м и 2021-м, не имея реальных оппонентов. В этом не было ничего удивительного, учитывая, какой прорыв совершила FIE под его руководством. Он был зафиксирован аналитическими отчетами в целом ряде аспектов. Речь и о расширении географии вида, и об укреплении финансовой стабильности, и о повышении качества судейства, зрелищности и удельного веса в олимпийской программе (на главном соревновании фехтовальщики разыгрывают сейчас максимальное количество комплектов наград — 12, в то время как раньше их количество было лимитировано десятью).

В 2022 году Алишер Усманов добровольно приостановил исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, а в конце 2024-го триумфально вернулся на президентский пост, выставив свою кандидатуру на выборах и получив на них 120 голосов против всего 26 у единственного оппонента, шведа Отто Дракенберга. Однако сразу после победы господин Усманов опять добровольно приостановил исполнение своих обязанностей с целью «обеспечить эффективную работу» федерации и пояснив, что, «руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность».

Существенное смягчение санкционного режима в отношении российских фехтовальщиков произошло еще в 2025 году.

Допуск в нейтральном статусе на состоявшийся прошлым летом чемпионат мира в Тбилиси получили практически все сильнейшие из них, притом что до этого заявки жестко «фильтровали». Правда, сборной России на этом первенстве досталось немного по ее досанкционным меркам наград — три, а единственное золото выиграла саблистка Яна Егорян. А в декабре FIE в числе первых федераций, выполняя рекомендацию МОК, допустила на свои соревнования без ограничений российских спортсменов младших возрастов. Так что у юношей и юниоров флаг и гимн есть уже полгода.

Комментируя свежее решение исполкома FIE, старший тренер сборной России Дмитрий Шевченко сказал ТАСС, что «это, безусловно, радостная новость для всех, но и дополнительная ответственность, все-таки ребята давно уже не выступали с флагом и гимном». Он признался, что думает, «как это скажется на психологическом фоне, не будут ли зашкаливать эмоции»: «Хотя ребята все опытные, фехтовали и под российским флагом давно».

Первым большим турниром в полноценном статусе после длительного перерыва для них будет чемпионат мира. Он пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля.

Алексей Доспехов

