Следствие ходатайствует о продлении ареста экс-начальника Западно-Сибирской ж/д

Как стало известно «Ъ-Сибирь», суд Новосибирска назначил на 10 июня рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая, обвиняемого во взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грицай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Грицай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александра Грицая, занимавшего должность начальника ЗСЖД с 2018 года, задержали 16 апреля. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам новосибирского управления ФСБ России. Следствие считает, что глава ЗСЖД покровительствовал бизнесменам, занимающимся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а те выплачивали ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. Впоследствии в деле появился дополнительный эпизод взяточничества. Бывший высокопоставленный железнодорожник отвергает выдвинутые против него обвинения.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия на два месяца (до 16 июня) отправил Александра Грицая в СИЗО. Защита оспорила это решение, но безуспешно: 14 мая Новосибирский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов.

Илья Николаев