Обвиняемого в коррупции экс-начальника Западно-Сибирской ж/д оставили в СИЗО

Новосибирский областной суд признал законным решение о заключении под стражу бывшего начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая, обвиняемого во взяточничестве. Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но получила отказ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Грицай

Александра Грицая, занимавшего должность начальника Западно-Сибирской железной дороги с 2018 года, задержали 16 апреля. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам новосибирского управления ФСБ России. Следствие считает, что глава ЗСЖД покровительствовал бизнесменам, занимающимся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а те выплачивали ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. Впоследствии в деле появился дополнительный эпизод получения взятки.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска по ходатайству следствия на два месяца (до 16 июня) отправил Александра Грицая в СИЗО. Бывший высокопоставленный железнодорожник отвергает выдвинутые против него обвинения.

Илья Николаев