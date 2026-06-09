Силы ПВО за ночь сбили над Россией 140 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 140 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Тульской областями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве сбили два дрона, информации о пострадавших и разрушениях нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Вчера ночью российские ПВО уничтожили 310 БПЛА над 14 регионами.