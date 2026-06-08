За ночь над Россией сбили 310 БПЛА

В ночь на 8 июня силы ПВО сбили 310 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 мск воскресенья до 8:00 мск понедельника дроны перехватывали над территориями приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. Также — над Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями. Атаку БПЛА отражали в Краснодарском крае, Московском регионе, в Крыму и над Черным и Азовским морями.

В Крыму атаке подвергся поезд Москва — Симферополь. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. Пассажиры не пострадали, их доставили в пункт назначения. В Волгоградской области произошел пожар после падения обломков БПЛА на территории линейной производственно-диспетчерской службы. В московских аэропортах Жуковский и Домодедово вводили ограничения на полеты.