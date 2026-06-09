Челябинца осудили за присвоение денег, предназначенных для взяток «Уралдорстроя»

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным 43-летнего жителя Челябинска Александра Свиридова в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За хищение средств, которые ему передавали как взятки, фигуранта приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

УФСБ установило, что в 2021–2022 годах директор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян ошибочно полагал, что Александр Свиридов имеет знакомых среди должностных лиц, которым руководитель компании хотел дать взятки. Он предложил Александру Свиридову быть посредником при передаче денег. Тот просил Нвера Колозяна переводить деньги на подконтрольные ему счета, говоря, что передает средства согласно договоренности, но оставлял их себе. В итоге «посредник» похитил у директора компании более 50 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае владельца челябинской дорожно-строительной компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40,5 млн руб. Центральный районный суд признал его виновным в мошенническом хищении 76,3 млн руб. при ремонте участка автодороги в рамках госконтракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Это был уже второй приговор в отношении Нвера Колозяна.

Виталина Ярховска