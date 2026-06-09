Главные новости к утру 9 июня

Москва и Минск для своей защиты готовы использовать все средства, включая ядерное оружие, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину с предложением к переговорам «неуклюжей провокацией».

Внедрение ИИ может увеличить потребность в IT-специалистах в России на 250 тыс. человек, считает глава Минтруда Антон Котяков.

Международный уголовный суд отстранил от должности главного прокурора Карима Хана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Тегераном в течение двух ближайших недель.