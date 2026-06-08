Небензя назвал провокацией письмо Зеленского Путину

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину было «неуклюжей провокацией», а не мирной инициативой. По его словам, говорить о реальных переговорах не приходится, пока власти Украины «разговаривают на языке хамства и ультиматумов».

«Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта»,— сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине (запись опубликована на сайте ООН).

Как добавил дипломат, прежде чем «писать подобные так называемые открытые письма», Владимир Зеленский должен был отменить указ, который запрещает ему вести переговоры с Владимиром Путиным. Он также сказал, что Россия будет достигать целей военными средствами, пока власти Украины не изменят политический курс.

4 июня президент Украины написал открытое письмо, в котором призвал президента России провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны. Владимир Путин на следующий день сказал, что пока не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским.