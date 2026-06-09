Котяков: ИИ увеличит потребность в IT-специалистах в России на 250 тыс. человек

Внедрение ИИ может увеличить потребность в работающих с ним IT-специалистах в России на 250 тыс. человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, активизация этого процесса приведет к новому витку борьбы за кадры на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если начнется более интенсивное внедрение ИИ, то дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тыс. человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры»,— сказал глава Минтруда в интервью «Ведомостям».

Господин Котяков отметил, что в последнее время напряженность с поиском кадров в IT-сфере спала. Министр объяснил такую динамику многолетней работой по популяризации IT-профессий, высоким уровнем заработных плат, а также общим ростом производительности труда.