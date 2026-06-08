Акции «РусГидро» обновили минимум с 2008 года на новостях о направлении прибыли на инвестиции

Акции «РусГидро» (MOEX: HYDR) подешевели на 9,6% — до 0,3496 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи к 21:32. Минимум сделок составил 0,3437 руб. (-11,1%), что меньше показателя на пике падения рынка в октябре 2008 года, передает «Интерфакс».

По состоянию на 21:51 акции «РусГидро» торгуются на уровне 0,3490 руб., теряя 9,75%. Так бумаги компании отреагировали на решение правительства направить всю ее прибыль за 2023-2029 годы на инвестиционную программу.

Согласно проекту годового отчета «РусГидро», инвестпрограмма компании в 2026 году должна вырасти до 390 млрд руб. — на 16% по сравнению с 2025-м. По прогнозам, EBITDA компании увеличится вдвое к 2030-2035 годам из-за завершения крупных строек и выхода на рыночные тарифы.