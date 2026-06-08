«Аэрофлот» запустил посадку по биометрии на всех внутренних рейсах из Петербурга

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) расширила возможность посадки пассажиров по биометрии на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. Изначально сервис был доступен только на рейсах между Петербургом и Москвой. Его запустили 1 июня.

«Биометрический проход выстроен как единый сценарий: пассажир проходит регистрацию на рейс, вход в чистую зону и посадку, подтверждая личность по лицу. Идентификация выполняется в защищенном контуре государственной системы, а биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются аэропорту или авиакомпании»,— указано в сообщении «Аэрофлота» в Telegram-канале.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Пассажир сам выбирает, как пройти на рейс — по паспорту или по биометрии. Услуга также доступна на всех внутренних рейсах «Аэрофлота» и «России» из московского аэропорта Шереметьево. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал все крупные российские аэропорты подключаться к сервису прохода в самолет по биометрии.