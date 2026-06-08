Минтранс призвал все крупные аэропорты России подключиться к сервису биометрии

Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта, считает глава Минтранса Андрей Никитин. Заявку на подключение биометрии уже подал аэропорт Нижнего Новгорода, сервис может заработать в этом году.

По словам министра, важными факторами являются техническая готовность инфраструктуры аэропортов, их загруженность и количество пассажиров.

«Мы не будем заставлять никого, но это же экономия времени для пассажиров, выгоды для аэропорта с точки зрения организации логистики. Если это выгодно, все это сделают и по мере готовности будут подключаться»,— сказал господин Никитин в интервью ТАСС.

С 1 июня россияне могут проходить в самолет по биометрии на внутренних рейсах «Аэрофлота» в аэропортах Шереметьево и Пулково. Сервис будет действовать в качестве эксперимента до 1 апреля 2027 года. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Во Внуково допускали, что могут присоединиться к эксперименту.