В Шереметьево и Пулково запустили посадку на рейсы по биометрии

В московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулково запустили сервис посадки пассажиров по биометрии на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между двумя городами. Это следует из пресс-релизов авиагаваней.

«Новая технология позволяет пройти регистрацию и выход на посадку без предъявления документов — достаточно улыбнуться в камеру»,— указано в сообщении Шереметьево в Telegram-канале. В Пулково технологию протестировал главный операционный директор аэропорта Павел Кушниренко, отмечается в заявлении.

Сервис будет действовать в качестве эксперимента до 1 апреля 2027 года, следует из постановления правительства. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Услуга доступна только на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. В московском аэропорту Внуково допускали, что могут присоединиться к эксперименту.