Лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев перейдет в «Салават Юлаев»

Нападающий Вадим Шипачев продолжит карьеру в уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По данным источника, 39-летний форвард подпишет годичный контракт. Зарплата хоккеиста составит 30 млн рублей, также будет предусмотрен бонус в размере 5 млн рублей за определенное количество набранных очков.

Вадим Шипачев является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 1027 (321 шайба+706 результативных передач) очков в 1134 матчах (включая регулярный чемпионат и матчи play-off). На протяжении карьеры нападающий выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». В составе СКА форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Вместе со сборной России Вадим Шипачев выиграл Олимпийские игры (2018) и чемпионат мира (2014).

В регулярном чемпионате завершившегося сезона КХЛ «Салават Юлаев» занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В play-off команда дошла до второго раунда, где со счетом 4:0 в серии до четырех побед уступила будущему победителю ярославскому «Локомотиву».

Таисия Орлова