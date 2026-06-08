В Германии заявили о готовности ЕС сыграть ведущую роль в переговорах по Украине

Лидеры европейских стран готовы взять на себя ведущую роль в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь канцлера Германии Фридриха Мерца Стефан Корнелиус, передает Politico.

Господин Корнелиус высказал мнение, что на полноценное возобновление переговоров «могут уйти недели или даже месяцы». Евросоюз должен быть готов к тому моменту, когда это произойдет, добавил он. ЕС ведет подготовку и «находится на этапе переориентации», его подход к вопросу станет предметом дискуссий на встрече G7 и на саммите Евросовета в Брюсселе на следующей неделе, уточнил пресс-секретарь канцлера Германии. Стефан Корнелиус отметил, что «процесс сейчас набирает новый темп в Европе».

«Нам также необходимо продемонстрировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться», — подчеркнул он.

5 июня господин Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. Об этом политик рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы. По его словам, с европейской стороны не будет недостатка в желании вести диалог по Украине. Вслед за этим канцлер усомнился в готовности России вступить в переговоры с Европой.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрируют непоследовательность, когда говорят о мире на Украине. По словам господина Пескова, действия этих политиков показывают «истинное намерение европейских столиц».

О позиции Великобритании, Франции и Германии по Украине читайте в материале «Евротройка, куда несешься ты».