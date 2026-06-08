Песков назвал позицию Макрона, Мерца и Стармера по Украине непоследовательной

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц демонстрируют непоследовательность, когда говорят о мире на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его попросили прокомментировать совместное заявление политиков после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

«Я бы хотел обратить особое внимание, что Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны», — отметил господин Песков.

По его словам, действия этих политиков демонстрируют «истинное намерение европейских столиц». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что реакция Кремля была приведена еще до того, как было принято это заявление. «Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне действий, которые мы видим со стороны киевского режима, террористических, преступных, направленных против детей, очень сложно представить, как можно договариваться», — напомнил господин Песков.

Он также заявил, что власти Украины пытаются затормозить процесс мирного урегулирования. Так он прокомментировал сегодняшнюю атаку дрона на пассажирский поезд Москва—Симферополь.