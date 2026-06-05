Мерц сообщил о готовности к переговорам по Украине с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. Об этом господин Мерц рассказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы в черногорском городе Тиват.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Risto Bozovic, AP Фото: Risto Bozovic, AP

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — отметил канцлер (цитата по «РИА Новости»).

Также господин Мерц заявил, что с европейской стороны не будет недостатка в желании вести диалог по Украине. Вслед за этим канцлер усомнился в готовности России вступить в переговоры с Европой.

5 июня издание Die Zeit со ссылкой на источники написало, что правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. По информации газеты, канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании. Еще один источник уточнил, что в ближайшие недели пройдут обсуждения формата возможных переговоров с Москвой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Брюссель расставили ударения»