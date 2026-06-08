Вблизи Москвы сбиты еще три беспилотника

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число уничтоженных с начала дня на подлете к столице БПЛА достигло семи.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Примерно с 5:30 мск аэропорт Домодедово принимает и выпускает самолеты по согласованию. Остальные аэропорты московского авиаузла работают штатно.