Ирак открыл воздушное пространство для пассажирских самолетов

Управление гражданской авиации Ирака объявило о возобновлении обслуживания пассажирских рейсов в аэропортах страны. В ведомстве сообщили, что иракское воздушное пространство открыто, передает INA.

«Принято решение возобновить полеты в воздушном пространстве Ирака во все иракские аэропорты и из них, а также возобновить воздушное движение в соответствии с утвержденными оперативными процедурами», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом «продолжается мониторинг и оценка ситуации в координации с соответствующими органами для обеспечения высочайшего уровня безопасности в воздушном пространстве Ирака». О любых изменениях, связанных с воздушным движением, авиакомпании и пассажиры будут уведомлены по официальным каналам.

Решение об ограничениях для гражданской авиации было принято после запуска ракет из Ирана по Израилю в ночь на понедельник. В Сирии также сообщили о частичном закрытии воздушного пространства и приостановке работы аэропорта Дамаска. ВС Ирана сегодня днем объявили о прекращении операции против Израиля.