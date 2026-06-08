Си Цзиньпин рассказал о планах сотрудничать с КНДР в областях обороны и культуры

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности активизировать сотрудничество с Северной Кореей в дипломатической, правоохранительной и военной сферах на основе достигнутого с руководителем КНДР Ким Чен Ыном консенсуса. Об этом господин Си сообщил в ходе своего официального визита в Пхеньян, передает «Синьхуа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Китайский руководитель также призвал к согласованию стратегий экономического развития, расширению торговли, сотрудничеству в областях сельского хозяйства, строительства, науки и техники и здравоохранения. Си Цзиньпин также призвал развивать дружественные партийные контакты, включая обмен опытом и взаимное обучение в сфере госуправления.

Кроме того, председатель КНР предложил полностью открыть пограничные переходы, возобновить полеты гражданской авиации и движение поездов между странами для увеличения культурного обмена. Си Цзиньпин подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества — в области образования, культуры и туризма.

«Независимо от изменений международной ситуации, … непоколебимая поддержка генсекретаря Кима в руководстве социалистического дела КНДР и твердая приверженность защите общих интересов двух стран и сохранению благоприятной стратегической обстановки не изменится», — заявил господин Си.

Си Цзиньпин находится с государственным визитом в Северной Корее впервые с 2019 года. Ким Чен Ын последний раз посещал КНР в сентябре 2025 года и принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне с Японией.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Пхеньян встретил Си Цзиньпина с ликованием».