Пхеньян встретил Си Цзиньпина с ликованием

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 8 июня с двухдневным визитом в КНДР по приглашению лидера этой страны Ким Чен Ына. По мнению наблюдателей, очная встреча двух лидеров позволит Пхеньяну получить ряд экономических бонусов от страны, которая традиционно считалась главным экономическим партнером КНДР. Китаю же эта поездка позволит напомнить Пхеньяну, кто его главный спонсор и покровитель, учитывая тесное и стремительное сближение Северной Кореи с Москвой. Китайская сторона никогда этого публично не признавала, но активное развитие военных связей России и Северной Кореи воспринимается ею с тревогой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Florence Lo / File Photo / File Photo / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Florence Lo / File Photo / File Photo / Reuters

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в Пхеньяне в понедельник, ближе к полудню по местному времени. В аэропорту у красной ковровой дорожки, по обеим сторонам которой выстроились северокорейские военные, лидера КНР и его супругу Пэн Лиюань встретили Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу. Лидеры пожали друг другу руки, затем северокорейские дети преподнесли Си Цзиньпину и первой леди Китая цветы, после чего хозяева и гости отправились на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне, украшенную по торжественному случаю — помимо обязательных гигантских портретов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира — еще и громадными фотографиями Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. Там, согласно информагентству «Синьхуа», их «с нетерпением ждали» военный оркестр и «ликующая толпа» с флагами двух стран, цветами и воздушными шарами. И, судя по видео с места событий, которым поделилось то же «Синьхуа», фраза про ликование совершенно не была преувеличением.

Затем дорогой гость принял парад почетного караула Корейской народной армии — элитного церемониального подразделения северокорейских вооруженных сил, который прокричал по-корейски: «Желаем товарищу Си Цзиньпину крепкого здоровья».

Визит лидера КНР в КНДР — первый за семь лет — состоялся по приглашению северокорейской стороны. Как часто принято в межгосударственных отношениях, его приурочили к годовщине — 65-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами.

И как отметил председатель Си в статье для северокорейской газеты «Нодон Синмун», обе стороны должны использовать эту годовщину как «возможность для укрепления обменов на всех уровнях и в рамках партийных, правительственных и военных институтов, реализации важных договоренностей, достигнутых обеими сторонами, и придания нового импульса развитию двусторонних отношений».

Предыдущий раз председатель Си побывал в КНДР в 2019 году. Тогда Ким Чен Ын устроил китайскому гостю, на тот момент своему главному идейному и экономическому партнеру, пышный прием — под песню «Я люблю тебя, Китай» тысячи людей держали плакаты, которые вместе создавали изображение лица Си Цзиньпина на фоне китайского флага. Но с тех пор отношения двух стран пережили определенное охлаждение, прежде всего из-за ядерной темы: Пекин публично выступил против ядерных испытаний Пхеньяна, призывая его отказаться от ядерного оружия. А Ким Чен Ын между тем попытался диверсифицировать внешние связи, сумев после начала СВО укрепить отношения с Россией — как военные, так и экономические.

Пекин не подавал виду, что излишне, с его точки зрения, тесная связка между РФ и КНДР ему не особо по душе, но по умолчанию считалось, что Си Цзиньпин с опаской относится к альянсу между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, невзирая на тесные связи Пекина как с Пхеньяном, так и с Москвой. Показательно, что британское авторитетное издание The Economist озаглавило статью про нынешний визит так: «Китай и Россия конкурируют за влияние на Северную Корею». «Пекин, вероятно, хочет восстановить свое влияние на Северную Корею и предотвратить чрезмерное сближение Пхеньяна с Москвой»,— предположил и сеульский политолог Ли Сан Ён (цитата по Al Jazeera).

Публично Китай, Северная Корея и Россия демонстрировали полное единодушие и готовность «дружить втроем». Зримой демонстрацией этого стали, в частности, кадры с грандиозного военного парада в Пекине в сентябре прошлого года в честь 80-й годовщины победы Китая над Японией и окончания Второй мировой войны. На трибуне Си, Путин и Ким стояли бок о бок, при этом китайский лидер то и дело обменивался короткими репликами с обоими гостями.

Нынешний визит подтверждает, что Пхеньян все еще сильно нуждается в Китае. Незадолго до поездки большинство аналитиков высказывало мнение, что Ким будет пытаться расширить торговлю с Китаем через сухопутную границу и договориться о привлечении в страну большего числа китайских туристов, чтобы заполнить недавно отстроенные пляжные и горнолыжные курорты.

До пандемии COVID-19 туристы из КНР составляли опору всей туриндустрии Северной Кореи — на их долю приходилось 90% всех иностранных туристов, что служило для Пхеньяна важным источником твердой валюты. Но во время пандемии страна закрылась, а затем открыла границу исключительно для россиян, но туристический поток из России остался довольно скромным.

Определенные имиджевые плюсы от поездки в КНДР важны и для Китая. Пекин позиционирует себя как глобальный игрок, обеспечивающий стабильность, в противовес разрушительной для мировой экономики войне президента Трампа против Ирана и его непоследовательной тарифной политике. Буквально в прошлом месяце с небольшим перерывом в Китае побывали американский президент и российский лидер, а в общем же с начала года страну посетили с визитами лидеры 17 стран. Упрочение связей с такой непростой страной, как Северная Корея, стало еще одним свидетельством стремления и умения Пекина находить общий язык и ладить со всеми.

При этом вопрос о северокорейской ядерной и ракетной программах, судя по всему, останется за скобками визита. С начала года КНДР осуществила восемь ракетных пусков, а в мае представила новую тактическую крылатую ракету с искусственным интеллектом. За считаные же дни до визита Си Цзиньпина Ким Чен Ын осмотрел новый завод по производству «ядерных материалов оружейного класса», который, по словам местных СМИ, будет использоваться для «экспоненциального» расширения ядерного потенциала Пхеньяна. А всего за день до встречи с китайским лидером Ким ясно дал понять, что не будет отказываться от своих ядерных амбиций.

И хотя во время недавней встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в Пекине оба лидера подтвердили общую цель денуклеаризации КНДР, на последней пресс-конференции представитель МИД КНР не стал прямо подтверждать сей факт, высказавшись максимально неконкретно, заявив, что позиция Китая по этому вопросу остается «преемственной и последовательной».

Наталия Портякова