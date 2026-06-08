Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про СВО и переговоры

Слова президента России Владимира Путина о том, что разрешение конфликта с Украиной зависит от обстановки в зоне боевых действий, стоит воспринимать всерьез. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Бангладеша Халилуром Рахманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума: сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — считает глава МИД (трансляцию вело ведомство).

Сергей Лавров также прокоммнтировал встречу лидеров Великобритании, Франции и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 июня. Согласно пресс-релизу британского правительства, в ходе встречи они подчеркнули необходимость наращивания производства средств ПВО и разработки средств для нанесения глубоких ударов. «Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить»,— сказал господин Лавров Лавров.

Во время пленарной сессии ПМЭФ 5 июня Владимир Путин прокомментировал письмо президента Украины с предложением провести переговоры в третьей стране. Он заявил, что пока не видит смысла в личной встрече, после чего обратился к войскам со словами: «Работайте, братья».

Днем ранее на полях форума президент России говорил, что страна может и хочет договориться с Украиной на основе предложений, обсуждавшихся с Дональдом Трампом в Анкоридже. Он подчеркнул, что заключение сделки и контроль России над Донбассом не противоречат друг другу.