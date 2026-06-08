Сети АЗС на Кубани скорректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Перебои с поставками топлива на небольшие АЗС Кубани привели к дефициту бензина на некоторых заправках и спровоцировали повышенный спрос в крупных сетях. В настоящий момент сетевые АЗС корректируют графики поставок топлива, сообщает оперативный штаб региона.

«В регионе больше тысячи АЗС. Примерно половина из них — крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Еще половина — частные заправочные станции. Они покупают бензин мелкооптовыми партиями, не имеют долгосрочных контрактов, и небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям», — указано в сообщении.

Подобный сбой привел к отсутствию топлива на ряде мелких АЗС и спровоцировал повышенный спрос в крупных сетях. Также фиксировались случаи, когда бензин отсутствовал на нескольких сетевых АЗС. Его не успели подвезти из-за резкого роста спроса, объяснили в оперштабе. Вместе с тем краевые власти уточняют, что эти ситуации кратковременные, «обычно проблему решают за несколько часов».

В соседнем Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая из-за проблем с логистикой. Власти сообщали об ударах ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. Вице-премьер Александр Новак на ПМЭФ заявил, что на российских заправках нет дефицита топлива.