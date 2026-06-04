Новак ответил на вопрос о дефиците топлива на российских заправках

На российских заправках нет дефицита топлива, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер России Александр Новак. По его словам, внутренний рынок остается стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинства заправок растут на уровне не выше инфляции. Поэтому правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой будет внимательно за этим следить»,— сказал господин Новак журналистам. Он допустил введение ограничений на экспорт дизеля, однако отметил, что сейчас в этом нет необходимости.

В конце мая глава Крыма Сергей Аксенов объявил об ограничениях на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92 — не более 20 л в одни руки раз в сутки, заправка в канистры запрещена. Сегодня в Севастополе вновь ограничили свободную продажу топлива, его можно купить только по талонам. Причиной ограничений названы проблемы с логистикой. По прогнозам властей, на урегулирование ситуации понадобится месяц.

Об ограничениях на продажу бензина сообщали жители Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», на некоторых заправках «Киришиавтосервиса» действует лимит на продажу топлива — максимум 50 л за раз.