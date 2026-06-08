Старый хозяин мадридского двора
Флорентино Перес переизбран президентом «Реала»
Флорентино Перес, как и ожидалось, сохранил пост президента мадридского «Реала». На состоявшихся 7 июня выборах он набрал 65% голосов. Его конкурент Энрике Рикельме получил оставшиеся 35%. Победа, с одной стороны, убедительная. С другой, вовсе не настолько разгромная, как предсказывалось. Тем не менее вотум доверия от членов клуба господин Перес получил, а значит, теперь ничто не мешает ему назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если же говорить не о тактических, а о стратегических задачах, то не исключено, что господин Перес приступит к реализации вынашиваемого им плана по изменению структуры собственности клуба и продаже его части сторонним инвесторам. Для «Реала», которым владеют члены клуба, это будет тектонический сдвиг.
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен изменить структуру владения клубом таким образом, чтобы у него впервые появились частные инвесторы
Фото: Ana Beltran / Reuters
Выборы президента «Реала» завершились победой Флорентино Переса. 79-летний функционер, который руководит легендарным клубом в общей сложности уже 23 года (президентский пост он занимал с 2000 по 2006 год и с 2009-го по настоящее время), легко обыграл своего единственного конкурента — 37-летнего предпринимателя Энрике Рикельме.
Из почти ста тысяч членов клуба в выборах приняли участие 33,5 тыс. человек. 65% из них поддержали Переса, несмотря на то что «Реал» уже два сезона ничего не выигрывает, игроки дерутся на тренировках (в начале мая Федерико Вальверде, который повздорил с Орельеном Чуамени, пришлось даже везти в больницу), многие вообще не разговаривают друг с другом.
У Переса настолько мощный бэкграунд (при нем команда только Лигу чемпионов и чемпионат Испании выигрывала по семь раз), что члены клуба, очевидно, верят в то, что он сумеет вернуть мадридцев на победный путь.
Однако нельзя не отметить, что 35% голосов, которые набрал Энрике Рикельме, строивший свою предвыборную кампанию на обвинениях Переса в том, что он правит «Реалом», как феодал, и обещавший встряхнуть клуб, опираясь на такие знаковые для него фигуры как Рауль и Фернандо Йерро, значительно больше, чем ему давали прогнозы. Большинство из них сводилось к тому, что претендент не наберет и 10%. А тут выяснилось, что добрая треть избирателей недовольна мадридским режимом. Неудивительно, что Перес, после того как были объявлены результаты голосования, не ограничился дежурными словами благодарности своим сторонникам. Он обратился и к тем, кто поддержал Рикельме, отметив, что их голос непременно будет услышан.
Победа Переса (кстати, это был лишь второй случай, когда он добыл пост в конкурентной борьбе, ведь обычно его переизбирали на безальтернативной основе) открывает ему путь к выполнению своих предвыборных обещаний. Самое известное из них — назначение на пост главного тренера Жозе Моуринью. Это дело решенное, контракт рассчитан на три года, а с «Бенфикой», которую сейчас возглавляет португалец, вопрос будет улажен за счет выплаты португальскому клубу компенсации за досрочное расторжение контракта (ранее сообщалось, что лиссабонцы получат €15 млн). На выполнение второго обещания — купить еще одного топового игрока — у господина Переса все лето. Предполагается, что он нацелился на полузащитника «Баварии» Майкла Олисе и готов отдать за него €150 млн.
Однако было бы странно, если бы Перес использовал свой президентский срок (к моменту его истечения Пересу будет уже 83 года) просто для назначения очередного тренера и покупки очередной звезды. Полученный им кредит доверия — отличный повод реализовать более масштабную задумку — изменить структуру собственности «королевского клуба».
«Реал» исторически не имеет конкретного владельца: клуб контролируют его члены. Однако господин Перес полагает, что такая схема устарела, да и вообще опасна.
По его словам, отсутствие хозяина неизбежно ведет к тому, что в клубе рано или поздно к власти приходит «беспринципный совет директоров», который влезает в долги и разоряет команду. Флорентино Перес заметил, что именно в таком положении он впервые принял «Реал» в 2000 году.
План трансформации предусматривает, что у «Реала» появится дочерняя компания, которой будут переданы коммерческие права клуба. Предполагается, что все члены клуба получат доли в новой компании. Однако распределить среди них предложено не 100% долей, а только 95%. Оставшиеся 5% будут предложены стороннему инвестору. Согласно оценке Forbes, «Реал» стоит около €10 млрд. Соответственно, пятипроцентная доля может быть оценена в €500 млн. При этом члены клуба, как и раньше, будут выбирать президента и контролировать стратегические изменения. Но вот от участия в распределении прибыли их отстранят. Для проведения столь масштабной реформы требуется провести референдум среди членов клуба. После победы на выборах у Флорентино Переса появился отличный шанс добиться нужного результата.