Старый хозяин мадридского двора

Флорентино Перес, как и ожидалось, сохранил пост президента мадридского «Реала». На состоявшихся 7 июня выборах он набрал 65% голосов. Его конкурент Энрике Рикельме получил оставшиеся 35%. Победа, с одной стороны, убедительная. С другой, вовсе не настолько разгромная, как предсказывалось. Тем не менее вотум доверия от членов клуба господин Перес получил, а значит, теперь ничто не мешает ему назначить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Если же говорить не о тактических, а о стратегических задачах, то не исключено, что господин Перес приступит к реализации вынашиваемого им плана по изменению структуры собственности клуба и продаже его части сторонним инвесторам. Для «Реала», которым владеют члены клуба, это будет тектонический сдвиг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Реала» Флорентино Перес намерен изменить структуру владения клубом таким образом, чтобы у него впервые появились частные инвесторы

Фото: Ana Beltran / Reuters Президент «Реала» Флорентино Перес намерен изменить структуру владения клубом таким образом, чтобы у него впервые появились частные инвесторы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Выборы президента «Реала» завершились победой Флорентино Переса. 79-летний функционер, который руководит легендарным клубом в общей сложности уже 23 года (президентский пост он занимал с 2000 по 2006 год и с 2009-го по настоящее время), легко обыграл своего единственного конкурента — 37-летнего предпринимателя Энрике Рикельме.

Из почти ста тысяч членов клуба в выборах приняли участие 33,5 тыс. человек. 65% из них поддержали Переса, несмотря на то что «Реал» уже два сезона ничего не выигрывает, игроки дерутся на тренировках (в начале мая Федерико Вальверде, который повздорил с Орельеном Чуамени, пришлось даже везти в больницу), многие вообще не разговаривают друг с другом.

У Переса настолько мощный бэкграунд (при нем команда только Лигу чемпионов и чемпионат Испании выигрывала по семь раз), что члены клуба, очевидно, верят в то, что он сумеет вернуть мадридцев на победный путь.

Однако нельзя не отметить, что 35% голосов, которые набрал Энрике Рикельме, строивший свою предвыборную кампанию на обвинениях Переса в том, что он правит «Реалом», как феодал, и обещавший встряхнуть клуб, опираясь на такие знаковые для него фигуры как Рауль и Фернандо Йерро, значительно больше, чем ему давали прогнозы. Большинство из них сводилось к тому, что претендент не наберет и 10%. А тут выяснилось, что добрая треть избирателей недовольна мадридским режимом. Неудивительно, что Перес, после того как были объявлены результаты голосования, не ограничился дежурными словами благодарности своим сторонникам. Он обратился и к тем, кто поддержал Рикельме, отметив, что их голос непременно будет услышан.

Победа Переса (кстати, это был лишь второй случай, когда он добыл пост в конкурентной борьбе, ведь обычно его переизбирали на безальтернативной основе) открывает ему путь к выполнению своих предвыборных обещаний. Самое известное из них — назначение на пост главного тренера Жозе Моуринью. Это дело решенное, контракт рассчитан на три года, а с «Бенфикой», которую сейчас возглавляет португалец, вопрос будет улажен за счет выплаты португальскому клубу компенсации за досрочное расторжение контракта (ранее сообщалось, что лиссабонцы получат €15 млн). На выполнение второго обещания — купить еще одного топового игрока — у господина Переса все лето. Предполагается, что он нацелился на полузащитника «Баварии» Майкла Олисе и готов отдать за него €150 млн.

Однако было бы странно, если бы Перес использовал свой президентский срок (к моменту его истечения Пересу будет уже 83 года) просто для назначения очередного тренера и покупки очередной звезды. Полученный им кредит доверия — отличный повод реализовать более масштабную задумку — изменить структуру собственности «королевского клуба».

«Реал» исторически не имеет конкретного владельца: клуб контролируют его члены. Однако господин Перес полагает, что такая схема устарела, да и вообще опасна.

По его словам, отсутствие хозяина неизбежно ведет к тому, что в клубе рано или поздно к власти приходит «беспринципный совет директоров», который влезает в долги и разоряет команду. Флорентино Перес заметил, что именно в таком положении он впервые принял «Реал» в 2000 году.

План трансформации предусматривает, что у «Реала» появится дочерняя компания, которой будут переданы коммерческие права клуба. Предполагается, что все члены клуба получат доли в новой компании. Однако распределить среди них предложено не 100% долей, а только 95%. Оставшиеся 5% будут предложены стороннему инвестору. Согласно оценке Forbes, «Реал» стоит около €10 млрд. Соответственно, пятипроцентная доля может быть оценена в €500 млн. При этом члены клуба, как и раньше, будут выбирать президента и контролировать стратегические изменения. Но вот от участия в распределении прибыли их отстранят. Для проведения столь масштабной реформы требуется провести референдум среди членов клуба. После победы на выборах у Флорентино Переса появился отличный шанс добиться нужного результата.

Александр Петров