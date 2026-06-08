Экс-главе правления «Арксбанка» Дине Пахомовой дали четыре года за растрату

Басманный суд Москвы признал бывшего председателя правления «Арксбанка» Дину Пахомову виновной в растрате 4,6 млрд руб. и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Кроме того, суд запретил Пахомовой на три года заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Она осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В октябре 2024 года к 6,5 года лишения свободы был приговорен бывший руководитель управления внедрения и сопровождения банковских продуктов «Арксбанка» Сергей Ипатов, признанный виновным в растрате свыше 34 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у «Арксбанка» в июле 2016 года. Как сообщил регулятор, деятельность кредитной организации была ориентирована на привлечение средств населения и размещение их в некачественные активы.