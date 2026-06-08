Путин попросил ОСК не задерживать сдачу атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград»

Президент России Владимир Путин призвал сделать все необходимое, чтобы работа по строительству атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» велась в срок. Об этом президент сказал на встрече с гендиректором «Объединенной судостроительной корпорации» Андреем Пучковым.

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Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, — это "Ленинград" и "Сталинград". И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру"»,— сказал господин Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

В январе Владимир Путин назвал развитие ледокольного флота одним из приоритетов для освоения Северного морского пути. Тогда президент говорил, что у России есть 34 дизельных ледокола и восемь атомных. Два атомных ледокола проекта 22220 — «Чукотка» и «Ленинград» — строятся активно, «Сталинград» был заложен в ноябре. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что строительство «Чукотки» и «Ленинграда» идет с опережением. Головной атомный ледокол проекта «Лидер» планируют передать флоту в конце 2029 года.

Глава Минпромторга Антон Алиханов на ПМЭФ сообщил, что правительство обсуждает пересмотр стоимости строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220.

О поиске источников финансирования строительства ледоколов — в материале «Касса ледового класса».