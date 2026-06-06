Стоимость строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» пересмотрят

Правительство обсуждает пересмотр стоимости строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220. Сейчас «Росатом» занимается вопросом дофинансирования, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на ПМЭФ.

«Необходимо будет дофинансировать, пересматривать цены... Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену», — сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что входящий в ОСК Балтийский завод «не является локомотивом повышения цен, они ниже индекса по машиностроению».

Также господин Алиханов сообщил, что для финансирования программы обновления флота допускают привлечение средств из Фонда национального благосостояния. Он подчеркнул, что о введении новых портовых сборов или дополнительных надбавок к тарифам для судовладельцев речь не идет.

Как писал «Ъ», правительство обсуждает два способа дофинансирования постройки атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» и судна для их обслуживания за счет внебюджетных средств. Речь идет либо о введении портового сбора в $0,2 на тонну со всех экспортных грузов, либо о взимании до 2035 года дополнительных $0,4–2,75 с каждой тонны груза на Севморпути.

Подробнее — в материале «Ъ» «Касса ледового класса».