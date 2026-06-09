Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13500 баллов. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7305. 4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4440. 5 (5). Бен Шелтон (США) — 3920. 6 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3905. 7 (4). Новак Джокович (Сербия) — 3760. 8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3760. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3720. 10 (14). Флавио Коболли (Италия) — 3540. 11 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 2930. 12 (12). Иржи Легечка (Чехия) — 2575. 13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2460. 14 (16). Каспер Рууд (Норвегия) — 2425. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320. 16 (11). Лоренцо Музетти (Италия) — 2315. 17 (27). Якуб Меншик (Чехия) — 2300. 18 (17). Лучано Дардери (Италия) — 2300. 19 (18). Лернер Тьен (США) — 2270. 20 (19). Валентен Вашро (Монако) — 2145.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9090 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143. 3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6733. 4 (5). Джессика Пегула — 6056. 5 (6). Аманда Анисимова (обе — США) — 5848. 6 (8). Мирра Андреева (Россия) — 5751. 7 (4). Кори Гауфф (США) — 4879. 8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315. 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670. 10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3438. 11 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3385. 12 (15). Марта Костюк (Украина) — 3157. 13 (12). Линда Носкова (Чехия) — 3054. 14 (13). Джасмин Паолини (Италия) — 2617. 15 (16). Наоми Осака (Япония) — 2571. 16 (23). Диана Шнайдер — 2506. 17 (14). Екатерина Александрова (обе — Россия) — 2449. 18 (18). Сорана Кырстя (Румыния) — 2415. 19 (17). Ива Йович (США) — 2366. 20 (24). Анна Калинская (Россия) — 2212. 21 (114). Майя Хвалиньская (Польша) — 1996… 35 (27). Людмила Самсонова — 1405… 85 (80). Анастасия Захарова — 886… 91 (88). Оксана Селехметьева — 835… 96 (117). Алина Корнеева (все — Россия) — 793.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.