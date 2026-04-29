Повторный аукцион по продаже Рижского вокзала пройдет 10 июня

Повторный аукцион по продаже московского Рижского вокзала состоится 10 июня в 12:00 мск. Это следует из раздела недвижимости на сайте РЖД.

Стартовая цена составляет 4 млрд руб., задаток — 400,9 млн руб. Прием заявок на участие начнется 29 апреля в 16:00 мск. Окончание приема заявок — в 12:00 1 мая.

Здание Рижского вокзала построили в 1897–1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского в неорусском стиле. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, земельного участка — 13,6 тыс. кв. м.

РЖД выставила здание вокзала на торги в марте. Изначально торги назначили на 15 апреля, позднее дату перенесли на 29-е. Торги должны были пройти в электронном формате на повышение цены. В итоге аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.