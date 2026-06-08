Совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Мечел» (владеет Челябинским металлургическим комбинатом и «Мечел-Коксом») рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Данные размещены на сайте корпоративной информации.

Общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о выплате дивидендов, пройдет 30 июня. Такое решение совета директоров связано с получением «Мечелом» убытка в прошлом году в размере 78,6 млрд руб. против 37,1 млрд руб. в 2024-м. Финансовые расходы группы выросли на 24% и составили 56,5 млрд руб. за счет увеличения суммы выборки в рамках открытых лимитов кредитования, а также более высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Виталина Ярховска