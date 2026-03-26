Убыток «Мечела» в 2025 году превысил 78 млрд рублей

В 2025 году убыток ПАО «Мечел» составил 78,6 млрд руб. против 37,1 млрд руб. в 2024-м. Это обусловлено существенным снижением выручки в добывающем и металлургическом сегментах, указано в отчете компании.

Выручка «Мечела» упала на 26% — с 387,5 млрд руб. в 2024 году до 287 млрд руб. в 2025-м. Финансовые расходы группы выросли на 24% и составили 56,5 млрд руб. за счет увеличения суммы выборки в рамках открытых лимитов кредитования, а также более высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

В прошлом году группа сократила добычу угля на 33%. Ее объем составил 7,3 млн т. По словам гендиректора «Мечела» Игоря Хазифова, снижение объема добычи угля связано с временной ее приостановкой на нерентабельных в определенный период участках. Кроме того, выплавка стали сократилась на 2% и составила 3,3 млн т.

Виталина Ярховска