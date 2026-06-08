Власти пообещали тяжелобольным жителям Севастополя квоту на топливо

В Севастополе введут отдельный механизм обеспечения топливом для жителей с тяжелыми заболеваниями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он также поручил усилить контроль на АЗС, куда водители приезжают заправляться по QR-кодам.

Господин Развожаев сегодня провел совещание с правительством, на котором обсудили ситуацию с поставками топлива. Губернатор заверил, что власти стараются каждый день наращивать объемы поставок топлива. Он считает, что введенная система QR-кодов позволяет «упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ» к топливу.

«Поручил подчиненным подготовить список людей с тяжелыми заболеваниями, которые пользуются личным транспортом, чтобы ездить на жизненно необходимые процедуры — например, гемодиализ или химиотерапию: для них будет запущен отдельный механизм обеспечения топливом»,— рассказал Михаил Развожаев.

Губернатор распорядился ввести многоканальный телефон для туристов, чтобы они могли быстрее получать нужную информацию. Помимо этого поручено подготовить резерв сотрудников департаментов и управлений, которые будут контролерами на АЗС «ТЭС», от каждого ведомства — не менее десяти человек.

Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. С начала июня в Севастополе приостановили свободную продажу топлива. Аналогичные ограничения введены на всей территории Крыма. На этом фоне число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году, а Севастополь потерял 40%.

Подробности — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров».