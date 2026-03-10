Структура «Газпрома» хочет взыскать с Тамбовской сетевой компании 201 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к регоператору по обращению с мусором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Сумма требований составляет 201 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

С 2016 года структура «Газпрома» 11 раз судилась с ТСК, каждый раз выступая в роли истца. Последний иск на 313,4 млн руб. был подан в начале февраля. В нем речь идет о задолженности регоператора по девяти договорам о поставках газа, заключенным в 2022 году. Заявление было принято к производству. Ближайшее заседание суда запланировано на 25 марта.

По данным Rusprofile, сейчас в арбитражных судах рассматривается 37 дел, где ТСК выступает ответчиком. Общая сумма претензий к компании составляет 662 млн руб. Также на 10 ноября 2025 года у ТСК имелась налоговая задолженность на 123 млн руб.

АО «ТСК» зарегистрировано в Тамбовской области в апреле 2005 года. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 5 млрд руб., убыток — 487 млн руб. Годом ранее выручка равнялась 4,7 млрд руб., а чистая прибыль — 24 млн руб. Генеральный директор — Андрей Ляшко.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что спор о долге ТСК на 254 млн руб. перед поставщиком электроэнергии АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК) закончился мировым соглашением.

В начале июня 2025-го решением Октябрьского районного суда Тамбова 100% акций ТОСК и 48,5% акций ТСК были обращены 7775793 в доход Российской Федерации. В начале сентября прошлого года губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что область, уже владеющая 30% акций ТСК, рассчитывает получить контроль над 100%: вопрос обсуждался с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Кроме вывоза отходов ТСК контролирует водоснабжение, электросетевой комплекс, а также около 200 котельных. По словам господина Первышова, компания убыточна.

Егор Якимов