Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Феномен брошенных корзин вышел на новый уровень: теперь в интернет-магазины приходят просто посмотреть. И это не преувеличение. В Южной Корее набирают популярность так называемые «дофаминовые сайты». Часто они копируют приложения доставки еды: пользователи выбирают блюда, добавляют их в корзину и будто бы «оформляют заказ», которого на самом деле не существует. Такой ритуал создает ощущение завершенности и помогает справляться, например, с ночным голодом или стрессом без лишних трат.

Другой подобный сайт имитирует «перекур»: на экране видно, кто сейчас онлайн, и можно нажать кнопку «старт», создавая иллюзию совместного отдыха. Пользователи оставляют короткие сообщения вроде «я устал» или «хочу домой». При этом общение минимально — важнее самоощущение присутствия других.

Молодые люди отмечают, что такие сайты помогают им ненадолго «перезагрузиться», снизить тревожность и почувствовать себя менее одинокими, особенно во время учебы или работы. Так, в беседе с The Korea Times студент колледжа по имени Ли говорит, что сам не курит, но иногда нуждается в некой паузе и общении для улучшения концентрации. Своеобразная цифровая стимуляция ему помогает.

Ученые из Университета Чонвон признают, что дофаминовые сайты стали частью более обширной онлайн-культуры. Интернет помогает молодым людям проживать стресс и выгорание, поэтому там появляется все больше контента, имитирующего ощущения от еды, алкоголя или сигарет. Люди ищут утешения без затрат и реального участия.

Для бизнеса это может стать сигналом о том, что молодой аудитории нужно ощущение приятного процесса и эмоциональная разрядка. Можно не призывать сразу покупать, а только создать условия для этого, увлекающие и мотивирующие остаться там, где чувствуется поддержка и присутствие других реальных людей.

Яна Лубнина