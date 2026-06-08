Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

За пять лет доля многофункциональных комплексов существенно выросла. Проектов, объединяющих в себе сразу несколько форматов, среди которых офисы, жилье, ритейл и сервисная инфраструктура, на рынке Москвы стало в четыре раза больше, посчитали эксперты MR Office.

По оценке Nikoliers, структура нового предложения заметно изменилась: если в 2021 году доля многофункциональных комплексов составляла лишь 8% общего объема новых площадей, то в 2025 году их было уже более 30%. А по данным NF Group, основной объем таких площадей пришелся на территории между Садовым и Третьим транспортным кольцом (почти 45%). Еще 35% расположены между ТТК и МКАД.

«Наличие жилой и сервисной составляющих в составе многофункциональных комплексов оказывает прямое влияние на параметры офисного блока. Его интеграция в многофункциональную среду повышает общую ликвидность комплекса, а развитая сервисная инфраструктура способствует росту спроса со стороны арендаторов, ориентированных на work-life balance сотрудников», — отмечают брокеры.

При этом до 2028 года около 60% нового офисного строительства — это примерно 1,1 млн кв. м — придется на территорию между Третьим транспортным кольцом и МКАД. И одним из драйверов развития сегмента многофункциональных комплексов выступает городская программа создания мест приложения труда, по которой в жилых комплексах создаются современные офисные комплексы. На этом рынке наиболее выигрышные позиции занимают девелоперские компании, сумевшие объединить компетенции жилищного и офисного строительства.

Светлана Бардина