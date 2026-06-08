Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотобанк Лори Фото: Фотобанк Лори

Говорят, этот суп любил Леонардо да Винчи. Верится сразу и навсегда. Минестроне обожает вся Италия, хотя у каждого есть свой вариант правильного рецепта. Разумеется, как у бабушки. Истина в том, что единого верного способа приготовить самый популярный из итальянских супов не существует. Минестроне — это не рецепт, а философия cucina povera — кухни бедняков. Собрать все остатки в доме и замешать погуще — чтобы посытнее.

Впервые предок минестроне упоминается еще в древнеримском Апициевском корпусе — первой кулинарной книги Европы. В те времена варили его лишь из полбы, бобов, гороха и лука, покрошив зелени для аромата. Но с годами оказалось, что минестроне на пользу идут любые дары природы. А открытие Америки с ее помидорами и картошкой и вовсе сделало его деликатесом. Для сытности обычно добавляют пасту, но в Ломбардии предпочитают рис, а в Тоскане и вовсе хлеб. А в винодельческой Апулии в минестроне вливают белое вино для настроения. Эта идея, конечно, из лучших.

Павел Шинский