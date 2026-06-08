Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кашин / ААНИИ Фото: Сергей Кашин / ААНИИ

Каких только праздников и «памятных дней» не придумывают. Вот один из них, мне кажется, в начале сезона отпусков, очень кстати. Оказывается, 8 июня отмечается Всемирный день океанов. То, что водные экосистемы, рыбы и кораллы, истребленные куда более чем на половину, надо защищать, а океаны надо очищать от всякой дряни — это, бесспорно, и известно не только экологам и ихтиологам. Каждый год задается новая тема действий. В этом году она звучит так: «Создание сильных морских охраняемых районов для нашей голубой планеты».

К слову, из пяти океанов я видел четыре: Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и Тихий. Во всех, кстати, купался, если считать реки, относящиеся к океанским бассейнам (например, река Лена впадает в Море Лаптевых). Самый интересный и насыщенный живностью — понятно, Индийский (бухта Мигдалор в Красном море возле израильского Эйлата). Самый впечатляющий — Северный (губа Печенга в Баренцевом море, знаменитая полумертвая бывшая база подводных лодок Лиинахамари). Самый грустный — как ни странно, Тихий (когда чайки жалобно плачут в Нагаевской бухте Охотского моря в Магадане).

Не был я на Южном Ледовитом, он считается пятым, но дискуссии по сему поводу в некоторых узких кругах ведутся до сих пор. Потому как там сходятся бассейны трех других океанов, омывающих Антарктиду. ООН к празднику проводит ежегодный фотоконкурс. Снимки там бывают совершенно неземные. Заядлый исследователь океана Джеймс Кэмерон использовал неведомый подводный мир как главный источник вдохновения при создании своих «Аватаров».

А мой приятель и сосед по даче Александр Зайцев как-то показывал слайд-шоу со сделанной им подводной съемкой. Он-то как раз побывал на всех океанах, а погружался в три, при этом рассказывал, что снимать лучше всего было в Атлантическом. Чего стоит съемка подводных цветов и деревьев или макросъемка лилипутов, например, миллиметровых коньков-пигмеев, голожаберных моллюсков фантастических расцветок, креветок-арлекинов или рыб-мандаринок. И, конечно, владения Посейдона вдохновляли очень многих творцов — Ивана Айвазовского и Кацусику Хокусая, Эрнеста Хемингуэя и Жюль Верна, Клода Дебюсси и Яна Сибелиуса.

Дмитрий Буткевич