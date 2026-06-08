Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Блогеры, последователи ЗОЖ и просто любители в постоянных поисках того, как же снизить калорийность пищи. Помимо полного отказа от сладкого и мучного, есть и необычные методы. Например, охлаждение богатых углеводами блюд после приготовления. Некоторые исследователи всерьез изучают феномен так называемой ретроградации. И вот как это работает: сырой картофель или рис содержат резистентный крахмал, тот, который трудно переварить. После приготовления он превращается в легкодоступный и, как считается, более вредной.

А если готовое блюдо охладить, запускается тот самый процесс ретроградации. Часть быстрых углеводов возвращается в стойкую форму. Но чудо с калорийностью не случится, она почти не изменится. Главный плюс, как считают ученые, в другом: такая еда не так сильно влияет на скачки сахара, чем свежеприготовленная паста, пюре или хлеб, который только что достали из печи. А значит, зверский голод не нападет через час. Как и жировые запасы по команде гормонов. Как замечают ученые, если рацион богат рафинированными крахмалами, то охлаждение технически может смягчить некоторые из негативных последствий, но оно не вернет в продукт клетчатку, витамины и минералы, потерянные при обработке. И вряд ли это будет также вкусно и удобно для большинства людей. А лучшая стратегия — все та же — заменить обработанные на цельнозерновые. И холодильник хоть и полезная вещь, но всех проблем не решает.

Анна Кулецкая