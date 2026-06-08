Глава ВОЗ прибыл в Уганду из-за вспышки Эболы

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Уганду. В стране зафиксирована вспышка лихорадки Эбола. Господин Гебрейесус убежден, что в сотрудничестве с ВОЗ эту вспышку можно взять под контроль.

Глава ВОЗ рассказал, что проверки на границах помогли выявить случаи заболевания у людей, прибывающих из соседней Демократической Республики Конго (ДРК). «Из 19 подтвержденных случаев на данный момент 14 были выявлены среди людей, въехавших из ДРК, и пять — среди граждан Уганды. К сожалению, два человека из ДРК скончались»,— написал в соцсети X.

О вспышке лихорадки Эбола в Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По оценке организации, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев. Россия направит в Конго медиков и партию тестов для диагностики Эболы.