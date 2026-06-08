Пропавшую на Пхукете после падения из окна россиянку нашли в полиции

Россиянку по имени Шанти, которую разыскивали на острове Пхукет, нашли в полицейском участке. Об этом «РИА Новости» сообщила глава группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева. По ее словам, 25-летняя девушка находится в неадекватном состоянии и ничего не рассказывает.

О том, что Шанти оказалась в полицейском участке, волонтерам сообщила переводчица. Последнюю полицейские вызвали, чтобы переводить допрос задержанной. «По словам полицейских, Шанти была задержана около 22:00 в прошлую среду, 3 июня, после того как упала, пробив крышу, внутрь тайского дома»,— рассказала госпожа Шерстобоева. По ее словам, здание, с которого упала Шанти, находится через дорогу от кондоминиума, где девушка снимает квартиру.

Выяснилось, что в полицию россиянку доставили хозяева дома, крыша которого была повреждена. Сейчас девушка находится в больнице района Чалонг с множественными порезами. Родные пострадавшей считают, что она была под действием наркотиков. Когда девушка пропала, ее близкие предположили, что она могла попасть к вербовщикам мошеннических кол-центров в Мьянме и Камбодже. По их словам, россиянка хорошо знала английский язык и как раз искала работу.

Светлана Шерстобоева рассказала, что сейчас у Шанти «проблемы с речью на всех языках, в том числе и на русском». Волонтер предположила, что это может быть связано с травмой головы при ударе о крышу или пол дома.