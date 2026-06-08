Пашинян заявил, что Армению «ждет активная работа» в ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал продолжить процесс диверсификации рынка экспорта. Он сообщил, что стране предстоит «активная работа» в ЕАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Как отметил господин Пашинян, есть «четкая политическая приверженность» экспорту армянской сельхозпродукции в Евросоюз (ЕС) без таможенных пошлин. Он заверил, что «это станет реальностью в скором времени». В частности, республика уже получила доступ к рынку роз в Нидерландах.

«В то же время мы изучим происходящие в этот период процессы. С Евросоюзом уже есть договоренность об экстренном содействии в размере €50 млн, которые используем в тех случаях, когда увидим, что создаются необоснованные препятствия для нашего экспорта»,— рассказал премьер во время выступления в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в ЕС без таможенных пошлин, Никол Пашинян сообщил после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, все страны-члены ЕС станут новыми экспортными направлениями для Армении. Республика меняет направление поставок на фоне ограничений на ввоз армянской продукции в Россию. С конца мая Россельхознадзор начал вводить ограничения на поставки в Россию армянских продуктов.